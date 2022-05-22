Движение восстанавливают после проведения полумарафона "ЗаБег.РФ"

В Москве восстанавливают движение после проведения полумарафона "ЗаБег.РФ", сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

В настоящее время восстановлено движение на Китайгородском проезде, по Саввинской и Пресненской набережным, Новинскому и Смоленскому бульварах, на улицах Крымский Вал, Смоленская и Волхонка.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.