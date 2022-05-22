Почти 20 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы

18 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы. Это следует из данных сервиса "Яндекс.Расписания". Наибольшее количество корректировок коснулось аэропорта Домодедово – там отменили восемь рейсов и один задержали.

Во Внуково отменено пять рейсов, один задержан. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.