В Москве начнет работу общественный водный транспорт

После многолетнего перерыва в Москве заработает общественный водный транспорт. Кроме того, на Москве-реке открыли восемь новых экскурсионных маршрутов. Для удобства у каждого будет свой цвет и расписание.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.