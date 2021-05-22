В Подмосковье ограничили скорость электросамокатов до 20 километров в час. Введение подобной меры в Москве обсуждают и депутаты Мосгордумы. Самокаты все чаще становятся причиной конфликтов.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.