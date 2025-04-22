Оформленная к 80-летию Победы "Ласточка" отправилась в первый рейс

"Ласточка" с сообщением Москва – Минск, оформленная к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, отправилась в первый рейс. Тематический поезд презентовали на Белорусском вокзале.

В каждом из десяти вагонов размещены архивные фотографии и документы, стихи о войне и воспоминания участников событий. Например, рассказывается об обороне Брестской крепости и о партизанском движении в Белоруссии.

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