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22 апреля, 21:30

Транспорт

Оформленная к 80-летию Победы "Ласточка" отправилась в первый рейс

Оформленная к 80-летию Победы "Ласточка" отправилась в первый рейс

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"Ласточка" с сообщением Москва – Минск, оформленная к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, отправилась в первый рейс. Тематический поезд презентовали на Белорусском вокзале.

В каждом из десяти вагонов размещены архивные фотографии и документы, стихи о войне и воспоминания участников событий. Например, рассказывается об обороне Брестской крепости и о партизанском движении в Белоруссии.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: 80 лет Победы
транспортгородвидеоЕкатерина Фоменко

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