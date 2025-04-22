Самолет Sukhoi Superjet 100 c отечественными двигателями совершит полет до конца месяца

Российский самолет Sukhoi Superjet 100, полностью собранный из отечественных компонентов, совершит испытательный полет до конца месяца.

Как заявили в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), борт проходит наземные проверки. На лайнере установлен двигатель ПД-8 российского производства. Серийный выпуск таких самолетов планируется начать уже в начале 2026 года.

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