Движение транспорта ограничат в центре Москвы с 21:00

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 апреля, 13:00

Транспорт

Сезон проката станционных велосипедов стартовал в Москве

Сезон проката станционных велосипедов стартовал в Москве

"Мой район. Новости": теплоходы "Москва-1" и "850 лет Москве" выйдут на маршруты 27 апреля

В РФ утвердили обновленное расписание ЕГЭ-2024

Новости мира: общемировые оборонные расходы выросли на 7%

Новая Рублево-Архангельская линия появится в московской подземке

Причалы и набережные в Москве подготовили к началу летней навигации

В России начнется эксперимент по переводу студенческих билетов в электронный вид

Новые аккумуляторы и зарядные станции для электротранспорта будут выпускать в Москве

График движения поездов на МЦД-2 изменится 28 и 29 апреля

Движение в центре Москвы перекроют вечером 23 апреля из-за репетиции парада ко Дню Победы

В столице стартовал сезон проката станционных велосипедов. Взять в аренду можно не только электромодели 2.0, но и стандартные. Об этом рассказали в Дептрансе.

Всего на станциях установили более 5 тысяч единиц двухколесного транспорта. Адреса, тарифы и стоимость поездок размещены на портале Велобайк. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортвидеоИван Князев
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика