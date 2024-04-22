Сезон проката станционных велосипедов стартовал в Москве

В столице стартовал сезон проката станционных велосипедов. Взять в аренду можно не только электромодели 2.0, но и стандартные. Об этом рассказали в Дептрансе.

Всего на станциях установили более 5 тысяч единиц двухколесного транспорта. Адреса, тарифы и стоимость поездок размещены на портале Велобайк. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.



