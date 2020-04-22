Новости Московского транспорта

Движение транспорта ограничат в центре Москвы с 21:00

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22 апреля, 14:30

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В историческом трамвайном депо имени П. Л. Апакова в центре города началась укладка путей. В будущем там появится сквозной проезд через производственный корпус и круговое движение по территории, что разгрузит улицу Шаболовку. Специалисты также продолжают отделочные работы и прокладывают инженерные системы.

"В 2021 году Москва выпустила зеленые облигации внутреннего займа на сумму 70 миллиардов рублей, а для населения – в 2023 году – в объеме 2 миллиарда рублей. Средства от размещения направили в том числе на создание Большой кольцевой линии, которое проходило под личным контролем мэра Москвы Сергея Собянина. Запуск БКЛ дал мощный импульс развитию прилегающих территорий: строится жилье, появляются предприятия малого и среднего бизнеса, улучшается городская инфраструктура, создаются новые рабочие места", – рассказал заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

В Москве разработали единый стандарт работы курьерских служб с требованиями к внешнему виду, транспорту и соблюдению ПДД. Стандарт также включает в себя требования к проверке личности и документов сотрудников.

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