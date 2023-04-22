Рижский вокзал закрывается на реконструкцию 24 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе Московской железной дороги. Как уточняется, ремонт необходим для запуска МЦД-4. Пока путешественники смогут пользоваться станцией Рижская МЦД-2. В сентябре вокзал вновь откроет свои двери. Там появятся две новые платформы и кассовый павильон для пригородных поездов. При этом само здание реконструкция не затронет.

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