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Транспорт

Рижский вокзал закрывается на реконструкцию

Рижский вокзал закрывается на реконструкцию

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Рижский вокзал закрывается на реконструкцию 24 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе Московской железной дороги. Как уточняется, ремонт необходим для запуска МЦД-4. Пока путешественники смогут пользоваться станцией Рижская МЦД-2. В сентябре вокзал вновь откроет свои двери. Там появятся две новые платформы и кассовый павильон для пригородных поездов. При этом само здание реконструкция не затронет.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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