Долю Renault может выкупить китайский автоконцерн – СМИ

Долю французской Renault в "Автовазе" может выкупить один из китайских автоконцернов, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Грант на новые производства в ИТ-индустрии планируют выделить в Подмосковье. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Суд в Москве арестовал публициста Владимира Кара-Мурзу (признан иноагентом) по делу о дискредитации российской армии.

Европа сможет обходиться без газа РФ не дольше шести месяцев, после чего европейская экономика значительно ощутит негативное влияние от отказа, заявил глава Европейского департамента Международного валютного фонда Альфред Каммер.

