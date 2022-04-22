Отключение GPS в РФ не повлияет на безопасность полетов воздушных судов – Росавиация

Отключение GPS в РФ не повлияет на безопасность полетов воздушных судов, заявили в Росавиации.

Ранее организация рекомендовала перевозчикам подготовиться к возможному отключению системы GPS. В ведомстве отметили, что на этапе планирования полетов экипажи должны быть готовы к проведению взлетов и заходов на посадку, не связанных с применением спутникового сигнала.

Более 720 тысяч жителей Донбасса прибыли в Ростовскую область с начала эвакуации населения.

Россия примет участие в подписании мира между Арменией и Азербайджаном, сообщил глава Совета безопасности Армении Армен Григорян.