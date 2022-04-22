В Москву привезли военную технику к параду Победы

Многие москвичи прошлой ночью не спали, они вышли посмотреть на проход военной техники. Ее привезли в Москву к параду Победы, который пройдет 9 мая.

В этом году площадку временной дислокации сменили, вместо Мневников она теперь расположена в Печатниках. Машины перегоняли в несколько этапов из Алабина. Общая длина марш-броска, как его называют военные, составляет порядка 88 километров.

Больше сотни единиц спецтехники выехали на маршрут ночью, чтобы не мешать движению. Первым отправился танк Т-34 по железной дороге. Ракетные комплексы преодолевали путь уже своих ходом.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.