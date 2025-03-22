Аренда самокатов и велосипедов стала доступна после кратковременного похолодания в Москве

Аренда самокатов и велосипедов в столице снова доступна. Сервисы возобновили работу благодаря теплой погоде. В 2025 году для москвичей подготовили 60 тысяч электросамокатов и 20 тысяч велосипедов.

Стартом сезона уже начинают пользоваться мошенники. Они клеят на транспорт поддельные QR-коды. В связи с этим сервисы кикшеринга призывают пользователей быть внимательными и сканировать коды только через официальные приложения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.