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22 марта, 11:15

Транспорт

Аренда самокатов и велосипедов стала доступна после кратковременного похолодания в Москве

Аренда самокатов и велосипедов стала доступна после кратковременного похолодания в Москве

Рост спроса на замену шин отметили в столичных шиномонтажных мастерских

"Мой район. Новости": электробусы начали ходить по маршруту № 639 в Москве

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Новые правила аренды электросамокатов вступили в силу в Москве

Аренда самокатов и велосипедов в столице снова доступна. Сервисы возобновили работу благодаря теплой погоде. В 2025 году для москвичей подготовили 60 тысяч электросамокатов и 20 тысяч велосипедов.

Стартом сезона уже начинают пользоваться мошенники. Они клеят на транспорт поддельные QR-коды. В связи с этим сервисы кикшеринга призывают пользователей быть внимательными и сканировать коды только через официальные приложения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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