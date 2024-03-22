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22 марта, 13:45

Транспорт

Автозапчасти подешевели благодаря стабилизации рынка в РФ

Автозапчасти подешевели благодаря стабилизации рынка в РФ

Новости часа: Собянин рассказал о формировании московского городского вокзала Шелепиха

Новости часа: Собянин рассказал о формировании московского городского вокзала Шелепиха

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Благодаря налаживанию непрямых поставок комплектующих для автомобилей на российском рынке удалось добиться снижения цен на 0,6%. Кроме того, в страну поступает много контрафактных деталей из Китая, что тоже оказывает влияние на ценовую политику.

Тем временем москвичей призывают не торопиться со сменой зимней резины на летнюю. Ночью все еще возможны заморозки, а в предстоящие выходные синоптики прогнозируют осадки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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