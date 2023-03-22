Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18:15

Транспорт

Спрос на услуги столичных такси достиг максимума за 5 лет

Спрос на услуги столичных такси достиг максимума за 5 лет

Новости часа: подтопления на подмосковных дорогах будут оперативно ликвидировать

Спрос на услуги такси в столице достиг максимума за 5 лет

Новости часа: количество столичных экспортеров среди ИП увеличилось в 2,5 раза в 2023 году

Сети фастфудов разрешили владельцам самокатов приобретать еду в автораздаче

Новости часа: умер бывший глава Центризбиркома Владимир Чуров

Спрос на услуги такси достиг максимума за 5 лет в Москве

Эксперты назвали среднюю зарплату таксистов в столице

Собянин: среднее время подачи такси в Москве составляет 4 минуты

Новости часа: Захарова назвала провокацией планы Лондона поставить Киеву снаряды с ураном

Средняя зарплата водителя такси в Москве стремится к 100 тысячам рублей в месяц. Спрос на эти услуги достиг максимума за последние пять лет. Как следствие – увеличились доходы водителей.

Тем временем Минтранс готовит новые требования для всей отрасли. Так, водители не смогут взять новый заказ от агрегатора раньше, чем завершат предыдущую поездку.

Как это решение повлияет на цены столичных такси? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортвидеоКарина ИльинаНаталья Мелехина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика