Спрос на услуги столичных такси достиг максимума за 5 лет

Средняя зарплата водителя такси в Москве стремится к 100 тысячам рублей в месяц. Спрос на эти услуги достиг максимума за последние пять лет. Как следствие – увеличились доходы водителей.

Тем временем Минтранс готовит новые требования для всей отрасли. Так, водители не смогут взять новый заказ от агрегатора раньше, чем завершат предыдущую поездку.

Как это решение повлияет на цены столичных такси? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.