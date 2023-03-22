Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07:30

Транспорт

В России предложили наказывать за скручивание пробега

В России предложили наказывать за скручивание пробега

"Утро": столичный трафик оценили в 3 балла

Рейс из Москвы не смог долететь до Южно-Сахалинска из-за тумана

Аэропорт Внуково вернул электронные посадочные билеты на внутренних рейсах

Ограничения на использование сервиса "По пути" сняли в ТиНАО

Дептранс Москвы попросил водителей пересесть на общественный транспорт

Новости часа: Путин может посетить Китай в этом году

"Мой район. Навигатор": станция метро "Аэропорт Внуково" заработает в 2023 году

Новости часа: Путин заявил, что ожидает прирост студенческих обменов между РФ и КНР

Новости часа: столичный трафик в вечерний час пик может достичь 9 баллов 21 марта

Наказание за скрученный пробег может грозить россиянам. С соответствующей инициативой выступила ассоциация "Российские автомобильные дилеры". Частных автовладельцев предлагают наказывать до 300 тысяч рублей, а юрлиц – до 1 миллиона рублей.

Пока в России нет ответственности за махинации с одометром. При этом 80% рынка подержанных машин приходится на серых дилеров, которые регулярно продают автомобили с измененными показателями. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортавтовидеоИван ЛозовойКристина Курума
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика