В России предложили наказывать за скручивание пробега

Наказание за скрученный пробег может грозить россиянам. С соответствующей инициативой выступила ассоциация "Российские автомобильные дилеры". Частных автовладельцев предлагают наказывать до 300 тысяч рублей, а юрлиц – до 1 миллиона рублей.

Пока в России нет ответственности за махинации с одометром. При этом 80% рынка подержанных машин приходится на серых дилеров, которые регулярно продают автомобили с измененными показателями. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.