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22 февраля, 18:15

Транспорт

Дептранс призвал москвичей пересесть на городской транспорт

Дептранс призвал москвичей пересесть на городской транспорт

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Департамент транспорта Москвы призвал водителей пересесть с личного транспорта городской. По данным ЦОДД, интенсивное движение уже отмечается в центральной части города, на МКАД в районе Ленинского проспекта, на МКАД в районе улицы Верхние Поля, на ТТК в районе Тульской эстакады, а также на ТТК в районе улицы Нижней Масловки.

Также москвичей просят соблюдать скоростной режим, не совершать резких маневров и не отвлекаться на телефон во время движения. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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