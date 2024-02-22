Дептранс призвал москвичей пересесть на городской транспорт

Департамент транспорта Москвы призвал водителей пересесть с личного транспорта городской. По данным ЦОДД, интенсивное движение уже отмечается в центральной части города, на МКАД в районе Ленинского проспекта, на МКАД в районе улицы Верхние Поля, на ТТК в районе Тульской эстакады, а также на ТТК в районе улицы Нижней Масловки.

Также москвичей просят соблюдать скоростной режим, не совершать резких маневров и не отвлекаться на телефон во время движения. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.