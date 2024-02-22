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22 февраля, 12:30

Транспорт

У 800 тысяч пассажиров появилась возможность протестировать новый сервис Дептранса

У 800 тысяч пассажиров появилась возможность протестировать новый сервис Дептранса

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Уже 800 тысяч пассажиров могут протестировать новый сервис Дептранса – активацию баланса "Тройки" прямо на турникете. Об этом сообщил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Когда услугу окончательно запустят, желтые терминалы, к которым раньше выстраивались очереди, уйдут в прошлое. А на скорость прохода через турникеты автоматическая активация баланса не повлияет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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