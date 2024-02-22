Московский Дептранс анонсировал вечерний трафик на уровне 6–7 баллов

Департамент транспорта Москвы рассказал о дорожной обстановке в четверг, 22 февраля. Так, вечером на столичных дорогах ожидается трафик на уровне 6–7 баллов.

Кроме того, в преддверии праздника вечерний разъезд начнется в 16:00. В связи с этим в ведомстве рекомендуют водителям выезжать до этого времени, отложить поездки на более позднее время или воспользоваться городским транспортом.

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