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22 февраля, 11:30

Транспорт

Московский Дептранс анонсировал вечерний трафик на уровне 6–7 баллов

Московский Дептранс анонсировал вечерний трафик на уровне 6–7 баллов

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Департамент транспорта Москвы рассказал о дорожной обстановке в четверг, 22 февраля. Так, вечером на столичных дорогах ожидается трафик на уровне 6–7 баллов.

Кроме того, в преддверии праздника вечерний разъезд начнется в 16:00. В связи с этим в ведомстве рекомендуют водителям выезжать до этого времени, отложить поездки на более позднее время или воспользоваться городским транспортом.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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