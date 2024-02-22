Еще пять электробусов пополнили парк столичного транспорта

Еще пять новых электробусов пополнили парк московского транспорта. Машины уже обслуживают жителей западных районов Москвы.

Таким образом, поездки в столице стали комфортнее благодаря плавному ходу и адаптивному освещению в салоне. Снизится и негативное влияние на окружающую среду. Кроме того, ожидается, что парк столичного транспорта пополнится более чем на 800 электробусов в течение 2024 года.

На какие маршруты уже вышли электробусы? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.