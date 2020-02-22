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22 февраля, 14:30

Транспорт

Новости Московского транспорта

Новости Московского транспорта

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Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

Под руководством мэра Москвы транспортный комплекс разработал программу развития столичного транспорта до 2030 года. Расширится транспортная инфраструктура, билетная система станет удобнее, сократится время пассажиров в пути.

"Для реализации всех целей транспортной программы к 2030 году правительство Москвы разработало 15 базовых подпрограмм по разным направлениям. По поручению мэра Москвы Сергея Собянина в них заданы конкретные улучшения для всех: от пешехода до автомобилиста", – рассказал заммэра Максим Ликсутов.

23 и 24 февраля на всех улицах припарковаться можно будет бесплатно. 25 февраля парковки будет работать по тарифу воскресенья: бесплатно везде, кроме улиц с тарифами 380 и 450 рублей в час. Парковки со шлагбаумом работают платно все дни.

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