22 февраля, 15:00Город
Новая разметка и дорожные знаки для электросамокатов появятся в Москве
В Москве готовят новую разметку и дорожные знаки для электросамокатов. С 1 марта в России вступают в силу новые правила дорожного движения. Теперь моноколесо и электросамокат официально станут транспортными средствами.
Кроме того, самокатчиков смогут штрафовать. Например, нетрезвым водителям таких средств придется выложить тысячу рублей. За остальные нарушения – 800 рублей.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.