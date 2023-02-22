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Новости

22 февраля, 15:00

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Новая разметка и дорожные знаки для электросамокатов появятся в Москве

Новая разметка и дорожные знаки для электросамокатов появятся в Москве

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В Москве готовят новую разметку и дорожные знаки для электросамокатов. С 1 марта в России вступают в силу новые правила дорожного движения. Теперь моноколесо и электросамокат официально станут транспортными средствами.

Кроме того, самокатчиков смогут штрафовать. Например, нетрезвым водителям таких средств придется выложить тысячу рублей. За остальные нарушения – 800 рублей.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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