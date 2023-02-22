В России могут создать индустрию восстановления б/у автозапчастей

В России планируют наладить массовое восстановление б/у запчастей. Как сообщила газета "Известия", с таким предложением депутаты хотят обратиться в правительство. По их словам, в России такая индустрия практически отсутствует, а в условиях санкций это может стать одной из основных причин массового выхода автомобилей из строя.

Как считают авторы инициативы, необходимо урегулировать порядок утилизации машин с повторным использованием запчастей. А производителей автомобилей обязать заниматься восстановлением комплектующих. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.