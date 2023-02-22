Росавтодор прокомментировал повышение тарифов за проезд по платным дорогам. В компании отметили, что не планируют автоматически увеличивать цены, это будет происходить поэтапно, учитывая обеспечение финансовой устойчивости инвестиционных проектов.

В первую очередь повышение тарифов коснется новых автодорог, таких как М-11 "Москва – Санкт-Петербург", ЦКАД в Подмосковье и М-12 "Москва – Казань". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.