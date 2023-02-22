Банковские карты заработали на всех турникетах столичного метро и МЦК

Поездки в столичном метро и по МЦК стали еще комфортнее – теперь оплатить проезд банковскими картами или смартфонами можно на всех турникетах. Для этого в столице обновили почти четыре тысячи устройств.

Кроме того, интервалы движения поездов на МЦК 22 и 23 февраля сократят до четырех минут. В предпраздничный день поезда будут ходить чаще до 21:00, а в сам праздник – до 00:00. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.