Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10:30

Город

Банковские карты заработали на всех турникетах столичного метро и МЦК

Банковские карты заработали на всех турникетах столичного метро и МЦК

"Утро": загруженность столичных дорог в утренние часы оценили в 5 баллов

"Утро": протяженность утренних заторов в столице составила 110 километров

"Утро": загруженность столичных дорог в утренние часы оценили в 5 баллов

"Утро": в ЦОДД оценили ситуацию на дорогах Москвы в 5 баллов

"Утро": движение затруднено на проспекте Мира

"Утро": специалисты ЦОДД оценили загруженность столичных дорог в 5 баллов

"Утро": загруженность столичных дорог оценили в 5 баллов

Росавиация сообщила о штатной работе аэропорта Сочи

РЖД сократили до 45 дней глубину продаж билетов на ряд направлений с 17 мая

Поездки в столичном метро и по МЦК стали еще комфортнее – теперь оплатить проезд банковскими картами или смартфонами можно на всех турникетах. Для этого в столице обновили почти четыре тысячи устройств.

Кроме того, интервалы движения поездов на МЦК 22 и 23 февраля сократят до четырех минут. В предпраздничный день поезда будут ходить чаще до 21:00, а в сам праздник – до 00:00. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортгородвидеоИван ЕвдокимовЕлизавета Якушева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика