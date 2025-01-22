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22 января, 17:30

Транспорт

Лоукостер "Победа" прокомментировал отмену онлайн-регистрации семей с детьми

Лоукостер "Победа" прокомментировал отмену онлайн-регистрации семей с детьми

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Представители авиакомпании "Победа" прокомментировали, почему заблокировали онлайн-регистрацию для родителей с детьми до 12 лет. Свои действия перевозчик объяснил соображениями безопасности.

Авиакомпания предоставляет билеты на все рейсы по России для детей с 2 до 12 лет со скидкой 50% и обеспечивает посадку с одним из родителей на соседних креслах.

В пресс-службе отметили, что регистрация в аэропорту позволяет избежать ошибок или недобросовестных действий при покупке билета со скидкой. Кроме того, там родители с детьми могут выбрать места бесплатно.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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