"Победа" ввела новые правила для регистрации пассажиров с детьми

Пассажирам с детьми на рейсы "Победы" больше недоступна онлайн-регистрация. Теперь они могут зарегистрироваться только в аэропорту.

Лоукостер ввел новые правила после того, как Минтранс запретил рассаживать родителей с детьми в самолетах. Согласно приказу, авиаперевозчики обязаны предоставлять ребенку до 12 лет и сопровождающему его пассажиру соседние места в одном ряду без дополнительной платы.

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