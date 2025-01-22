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22 января, 14:30

Транспорт

"Победа" ввела новые правила для регистрации пассажиров с детьми

"Победа" ввела новые правила для регистрации пассажиров с детьми

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Пассажирам с детьми на рейсы "Победы" больше недоступна онлайн-регистрация. Теперь они могут зарегистрироваться только в аэропорту.

Лоукостер ввел новые правила после того, как Минтранс запретил рассаживать родителей с детьми в самолетах. Согласно приказу, авиаперевозчики обязаны предоставлять ребенку до 12 лет и сопровождающему его пассажиру соседние места в одном ряду без дополнительной платы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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