В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 22 января

Наиболее плотное движение в Москве фиксируется на Ярославском и Дмитровском шоссе и Волгоградском проспекте в сторону центра, сообщила главный специалист дежурной смены ситуационного центра ЦОДД Ксения Долгова.

Общая интенсивность трафика составляет 3 балла.

Днем локальные затруднения ожидаются на ТТК в районе улиц Сущевский Вал и Беговой, а также в центральной части города в пределах Садового кольца. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.