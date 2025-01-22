Россияне потратили на автомобили рекордные 4,5 трлн рублей

В прошлом году россияне установили рекорд по затратам на автомобили – общий доход от продаж легковушек превысил 4,5 триллиона рублей. Это на 62% больше, чем в 2023 году, сообщили экономисты.

Среди отечественных моделей лидируют Lada Granta и Vesta, а среди китайских марок – Haval Jolion и Geely Monjaro. Средняя стоимость российских автомобилей составляет около 1,3 миллиона рублей, а за модели Chery придется отдать более 3 миллионов рублей.

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