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22 января, 09:15

Транспорт

Россияне потратили на автомобили рекордные 4,5 трлн рублей

Россияне потратили на автомобили рекордные 4,5 трлн рублей

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В прошлом году россияне установили рекорд по затратам на автомобили – общий доход от продаж легковушек превысил 4,5 триллиона рублей. Это на 62% больше, чем в 2023 году, сообщили экономисты.

Среди отечественных моделей лидируют Lada Granta и Vesta, а среди китайских марок – Haval Jolion и Geely Monjaro. Средняя стоимость российских автомобилей составляет около 1,3 миллиона рублей, а за модели Chery придется отдать более 3 миллионов рублей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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