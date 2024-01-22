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22 января, 19:45

Транспорт

Новости часа: ЦОДД предупредил московских водителей о сильном снегопаде 23 января

Новости часа: ЦОДД предупредил московских водителей о сильном снегопаде 23 января

Мост на остров Русский во Владивостоке открыли для большегрузов после ураганного ветра

Новости часа: ЦОДД порекомендовал в снегопад использовать городской транспорт

"Мой район. Новости": беспилотные поезда начнут выходить на рейсы в Москве в 2026 году

В ЦОДД подготовили свыше 70 проектов по переразметке дорог

Новости часа: выбросы вредных веществ в атмосферу в Москве сократились в 8 раз

Новая разметка появится почти на 70 участках столичных дорог

Новости часа: 23 млн квадратных метров жилья построят на территории бывших промзон

"Это Москва. Строительство": новая конечная

Новости часа: количество проектов КРТ в Москве увеличилось до 228 – Собянин

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сильный снегопад ожидается 23 января в Москве. ЦОДД призвал водителей быть аккуратными на дорогах.

За 2023 год специалисты комплекса городского хозяйства провели более трех миллионов исследований качества воды. Об этом сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.

Артисты Мариинского театра во главе с Валерием Гергиевым дадут серию концертов в "Зарядье". Об этом рассказали в пресс-службе театра.

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