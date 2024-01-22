Новости часа: ЦОДД предупредил московских водителей о сильном снегопаде 23 января

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сильный снегопад ожидается 23 января в Москве. ЦОДД призвал водителей быть аккуратными на дорогах.

За 2023 год специалисты комплекса городского хозяйства провели более трех миллионов исследований качества воды. Об этом сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.

Артисты Мариинского театра во главе с Валерием Гергиевым дадут серию концертов в "Зарядье". Об этом рассказали в пресс-службе театра.