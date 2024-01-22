Новости часа: ЦОДД порекомендовал в снегопад использовать городской транспорт

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. ЦОДД рекомендует использовать городской транспорт 23 января из-за прогнозируемого снегопада. Об этом сообщает Дептранс Москвы.

Более 50 тысяч человек получили медпомощь во флагманском центре больницы имени Вересаева. Об этом рассказала заммэра Москвы Анастасия Ракова.

Свыше трех миллионов анализов качества московской воды провели в 2023 году. Об этом заявил заммэра столицы Петр Бирюков.