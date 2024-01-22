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22 января, 18:30

Транспорт

Новости часа: ЦОДД порекомендовал в снегопад использовать городской транспорт

Новости часа: ЦОДД порекомендовал в снегопад использовать городской транспорт

"Мой район. Новости": беспилотные поезда начнут выходить на рейсы в Москве в 2026 году

В ЦОДД подготовили свыше 70 проектов по переразметке дорог

Новости часа: выбросы вредных веществ в атмосферу в Москве сократились в 8 раз

Новая разметка появится почти на 70 участках столичных дорог

Новости часа: 23 млн квадратных метров жилья построят на территории бывших промзон

"Это Москва. Строительство": новая конечная

Новости часа: количество проектов КРТ в Москве увеличилось до 228 – Собянин

Еще 50 участков вошли в зону резидентной парковки

Более 100 тыс подписали петицию об увольнении проводницы, которая выбросила кота в Кирове

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. ЦОДД рекомендует использовать городской транспорт 23 января из-за прогнозируемого снегопада. Об этом сообщает Дептранс Москвы.

Более 50 тысяч человек получили медпомощь во флагманском центре больницы имени Вересаева. Об этом рассказала заммэра Москвы Анастасия Ракова.

Свыше трех миллионов анализов качества московской воды провели в 2023 году. Об этом заявил заммэра столицы Петр Бирюков.

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