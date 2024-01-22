В ЦОДД подготовили свыше 70 проектов по переразметке дорог

В ЦОДД подготовили проекты по изменению более 70 участков дорог. Так, в Зеленограде добавят полосу на Панфиловском проспекте перед пересечением с улицей Каменкой.

Кроме того, дополнительные полосы появятся и на нескольких участках Московского скоростного диаметра, в частности в районе пересечения с Третьим транспортным кольцом: на съездах будет два ряда вместо одного и три вместо двух. Также появится еще больше "прикрытых" полос для безопасного перестроения в основной поток. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.