Столичный Дептранс рассказал о дорожной обстановке вечером 22 января

По прогнозам Дептранса, вечерний трафик в Москве составит 6–7 баллов. В связи с проведением строительных работ движение будет затруднено на 14-м и 32-м километре МКАД, а также на Волгоградском проспекте в районе дома № 46. Свободное движение отмечается на проспекте Маршала Жукова, МСД и Кутузовском проспекте.

Кроме того, до 27 января по будням действует измененное расписание электричек на МЦД-1 в ночное время. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.