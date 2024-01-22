Новогодние украшения останутся в столичном транспорте до весны

Новогоднее оформление сохранится в московском транспорте до весны. В настоящее время в метро курсируют 11 празднично оформленных поездов. Встретить их можно на БКЛ, Кольцевой, Сокольнической, Арбатско-Покровской, Калужско-Рижской и других линиях.

Кроме того, на улицах столицы продолжают работать 30 сверкающих трамваев и 50 электробусов, а по Москве-реке пассажиров перевозят нарядные электросуда. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.