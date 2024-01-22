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22 января, 08:15

Транспорт

Новогодние украшения останутся в столичном транспорте до весны

Новогодние украшения останутся в столичном транспорте до весны

Восемь маршрутов общественного транспорта столицы изменились с 20 января

Столичным водителям напомнили о продлении парковочного абонемента на февраль

Беспилотные поезда начнут курсировать по МЦК в 2026 году

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Полностью беспилотный поезд появится на МЦК через два года

Работу новогоднего транспорта в Москве продлили до весны

Новогодний транспорт в столице будет работать до 1 марта

Новогоднее оформление сохранится в московском транспорте до весны. В настоящее время в метро курсируют 11 празднично оформленных поездов. Встретить их можно на БКЛ, Кольцевой, Сокольнической, Арбатско-Покровской, Калужско-Рижской и других линиях.

Кроме того, на улицах столицы продолжают работать 30 сверкающих трамваев и 50 электробусов, а по Москве-реке пассажиров перевозят нарядные электросуда. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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