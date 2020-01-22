Новости Московского транспорта

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

Миллиард поездок совершили пассажиры на МЦК с момента запуска. Самыми популярными станциями МЦК в 2023 году стали Нижегородская, Площадь Гагарина и Ростокино.

"Только на период новогодних праздников пассажиры приостановили действие годовых абонементов в общей сложности на 4 466 дней. Мы видим, что "заморозка" пользуется популярностью среди москвичей. Это действительно удобно, если вы уходите в отпуск, на больничный или на новогодние праздники. Неиспользованные дни прибавятся к общему сроку действия билета, что позволит сохранить их", – рассказал заммэра столицы Максим Ликсутов.

Пассажиры могу помочь сделать микроклимат в поездах еще комфортнее. В поездах Серпуховско-Тимирязевской линии разместили стикеры с QR-кодами для обратной связи. Любой желающий может отсканировать QR-код и внести предложения по улучшению температуры в вагоне.