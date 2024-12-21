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21 декабря, 16:15

Транспорт

Кабмин обеспечит скидку 50% на авиаперелеты для детей до 12 лет к 14 января

Кабмин обеспечит скидку 50% на авиаперелеты для детей до 12 лет к 14 января

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Правительство РФ обеспечит скидку в размере 50% от стоимости взрослого билета на авиаперелеты для детей до 12 лет к 14 января. Об этом сообщил вице-премьер Виталий Савельев.

Ранее Владимир Путин на совмещенной прямой линии и пресс-конференции потребовал от авиакомпаний прекратить практику отказа от льгот на билеты путем манипуляций с тарифами. Согласно закону, авиакомпании должны предоставлять семьям с детьми льготу в 50% от стандартного тарифа.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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