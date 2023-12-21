Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 декабря, 21:00

Транспорт

Движение открыли по трассе М-12 "Восток" до Казани

Движение открыли по трассе М-12 "Восток" до Казани

Новости часа: на востоке Москвы ввели в эксплуатацию 34 дома по программе реновации

Дептранс Москвы сообщил о снижении загруженности дорог

Новости часа: Собянин утвердил планировку прилегающей к МЦД-3 территории около реки Яузы

ЦОДД прогнозирует предновогодний рост числа поездок на 22–29 декабря

Новый "Москвич 6" поступил в продажу в столице

Новости часа: три филиала усадьбы Деда Мороза откроют в конце декабря в Москве

Собянин утвердил план строительства городского вокзала Митьково МЦД-3

Новости часа: открытие трассы М-12 улучшит транспортную связь шести регионов

"Актуальный репортаж": как новые городские вокзалы изменили инфраструктуру столицы

От Москвы до Казани теперь можно доехать в два раза быстрее. 21 декабря открыли движение по новой скоростной федеральной автотрассе М-12 "Восток". В церемонии по видеосвязи приняли участие Владимир Путин и Сергей Собянин.

Для водителей теперь доступен отрезок длиной 810 километров. Трасса проходит по территории пяти регионов: Московской, Владимирской, Нижегородской областей, а также Чувашии и Татарстана.

Подробнее – на телеканале Москва 24.

Читайте также
транспортвидеоЕкатерина Фоменко
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика