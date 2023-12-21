Движение открыли по трассе М-12 "Восток" до Казани

От Москвы до Казани теперь можно доехать в два раза быстрее. 21 декабря открыли движение по новой скоростной федеральной автотрассе М-12 "Восток". В церемонии по видеосвязи приняли участие Владимир Путин и Сергей Собянин.

Для водителей теперь доступен отрезок длиной 810 километров. Трасса проходит по территории пяти регионов: Московской, Владимирской, Нижегородской областей, а также Чувашии и Татарстана.

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