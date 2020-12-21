Новости Московского транспорта

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

Более 40 миллионов поездок по МЦД-3 совершили москвичи с момента его запуска в августе 2023 года. Самыми популярными станциями стали Выхино, Зеленоград-Крюково, Химки, Люберцы и Электрозаводская. Благодаря МЦД-3 стоимость проезда для некоторых пассажиров снизилась до 3,5 раза.

"За 11 месяцев в Москве уже разместили и дооборудовали светофоры по 194 адресам, до конца 2023 года планируем сделать это еще на более 100 участках. Особое внимание обратили на места, где в 2022 году произошли ДТП с пострадавшими. На таких участках новые светофоры разместили по 9 адресам", – рассказал заммэра Максим Ликсутов.

В Дептрансе напомнили, что необходимо оплачивать проезд при входе в наземный городской транспорт. Без отметки валидатора поездка будет считаться недействительной, пассажир может быть оштрафован.