Временно закрытые российские аэропорты технически готовы к открытию. Об этом сообщили в Росавиации.

Воздушные гавани поддерживают в рабочем состоянии. Они смогут приступить к работе, когда будет разрешение от Минобороны. Главный приоритет – обеспечение безопасности полетов.

Аэропорты южных регионов закрыты с 2022 года. На данный момент авиарейсы не принимают Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону и Симферополь. Недавно вновь заработали аэропорты в Элисте, Геленджике и Краснодаре.

