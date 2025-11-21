Форма поиска по сайту

21 ноября, 18:15

Транспорт

Временно закрытые российские аэропорты технически готовы к открытию

Временно закрытые российские аэропорты технически готовы к открытию. Об этом сообщили в Росавиации.

Воздушные гавани поддерживают в рабочем состоянии. Они смогут приступить к работе, когда будет разрешение от Минобороны. Главный приоритет – обеспечение безопасности полетов.

Аэропорты южных регионов закрыты с 2022 года. На данный момент авиарейсы не принимают Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону и Симферополь. Недавно вновь заработали аэропорты в Элисте, Геленджике и Краснодаре.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

транспорт

