Расписание поездов изменится в Москве с 22 по 28 ноября

Расписание поездов изменится на МЦД-3, Казанском и Ленинградском вокзалах с 22 по 28 ноября. Конечными станциями электричек на Казанском направлении станут Люберцы, Выхино или Перово.

На Ленинградском направлении между Лихоборами и вокзалом движение будет останавливаться с 13:30 до 15:30. В этот же период часть поездов Казанского направления будет ходить укороченными маршрутами, возможны интервалы до 30 минут.

