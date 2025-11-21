Новости регионов: поезд Деда Мороза остановится в Хабаровске 21 ноября

Поезд Деда Мороза остановится в Хабаровске 21 ноября. С 10:00 до 17:00 у горожан будет возможность встретиться с волшебником на вокзале. 22 ноября праздничный состав прибудет в Комсомольск-на-Амуре. Свое масштабное турне по 70 городам страны Дед Мороз начал 19 ноября во Владивостоке, а завершит его 11 января в Великом Устюге.

Фотограф запечатлел белоспинного дятла в одном из парков Санкт-Петербурга. Это оседлый вид птиц. Сейчас они живут преимущественно в городских парках. Вид дятлов занесен в Красную книгу региона.

