Проблемы с двигателями Airbus neo не скажутся на перевозках в России

Проблемы с двигателями Airbus neo не скажутся негативно на перевозках в России. Об этом сообщил министр транспорта Роман Старовойт. Он заверил россиян, что несмотря на санкции, отрасль работает стабильно.

Ранее появилась информация, что авиакомпании приостановили эксплуатацию 34 самолетов Airbus A320neo и А321neo из 66 оставшихся в России. Эксперты утверждают, что причиной стали сложности с обслуживанием американских двигателей.

Также сообщается, что с проблемами в эксплуатации авиалайнеров с таким типом двигателей сталкиваются не только российские, но и зарубежные авиакомпании. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.