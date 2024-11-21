Телеканал Москва 24 подготовил подборку новостей с ленты информационных агентств.

Электробусы начали ходить в 15 районах Москвы с начала 2024 года.

Москвичей предупредили об усилении ветра до 25 метров в секунду. Также к утру 22 ноября может выпасть до 30 миллиметров осадков.

Форум будущих технологий пройдет в Москве 20–21 февраля 2025 года в рамках Десятилетия науки и технологий в России.

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