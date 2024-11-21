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21 ноября, 10:45

Транспорт

Электробусы начали ходить в 15 районах Москвы с начала 2024 года

Электробусы начали ходить в 15 районах Москвы с начала 2024 года

"Это Москва. Транспорт": катись колбаской

Столичный Дептранс рассказал о ситуации на дорогах 21 ноября

Восстановительные работы идут на месте аварии на Ярославском направлении МЖД

Компенсационные автобусы назначены для перевозки от станции МЖД Соколовская до Щелкова

Детям младше 16 лет могут запретить ездить на электросамокатах

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Телеканал Москва 24 подготовил подборку новостей с ленты информационных агентств.

Электробусы начали ходить в 15 районах Москвы с начала 2024 года.

Москвичей предупредили об усилении ветра до 25 метров в секунду. Также к утру 22 ноября может выпасть до 30 миллиметров осадков.

Форум будущих технологий пройдет в Москве 20–21 февраля 2025 года в рамках Десятилетия науки и технологий в России.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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