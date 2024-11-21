Многие автомобильные масла в России могут оказаться нелегальными в 2025 году

Москвичам рекомендуют запастись автомобильным маслом, так как в следующем году истекают сроки сертификатов от западных лабораторий, что может привести к их недействительности. Для решения этой проблемы в России планируется создать собственную систему стандартизации, но ее внедрение займет время.

Председатель общественной организации "Общественная потребительская инициатива" Олег Павлов считает, что необходима разработка современного стандарта, учитывающего потребности высококачественных масел и присадок.

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