Новости Московского транспорта

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

Московские центральные диаметры (МЦД) отмечают юбилей – первые два были запущены 21 ноября 2019 года. Они стали неотъемлемой частью транспортной системы столичного региона и перевезли уже более миллиарда пассажиров.

"Приложение "Метро Москвы" – надежный помощник пассажира, его скачали уже более 15 миллионов раз. Ежедневно в Центре перспективных разработок Московского транспорта специалисты создают новые функции, чтобы сделать сервис еще более полезным для пользователей. Это соответствует задаче мэра Москвы Сергея Собянина", – рассказал заммэра Максим Ликсутов.

Новые электробусные маршруты запустили в центре и на севере столицы. Маршруты № 220 и № 379 связывают 8 жилых районов с 13 станциями метро, МЦД и МЦК.