Первым двум диаметрам МЦД исполнилось четыре года

Ровно четыре года перевозят пассажиров Московские центральные диаметры. За это время жители столицы совершили на МЦД 725 миллионов поездок.

С запуском диаметров у горожан появились еще 74 станции и новые прямые маршруты. При этом пересесть на МЦК, метро и другие диаметры можно бесплатно. Так, МЦД позволили разгрузить метро и столичные магистрали.

Подробнее о том, какие магистрали разгрузил один из самых амбициозных проектов в истории столицы, – в эфире телеканала Москва 24.