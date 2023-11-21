Москвичей предупредили об изменении режима работы на МЦД-2 с 25 ноября

На втором Московском центральном диаметре изменят режим работы. Специальное расписание будет действовать с 25 до 27 ноября. Это связано с работами на станции Царицыно, где планируется обновить инфраструктуру. Для этого закроют один из главных путей.

Некоторые поезда отменят, часть интервалов увеличат до 25 минут. На Курском направлении отдельные составы будут курсировать от и до станций Царицыно и Курская. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.