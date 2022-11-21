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12:04

Транспорт

Движение поездов "Аэроэкспресс" до Шереметьево приостановят 26 ноября

Движение поездов "Аэроэкспресс" до Шереметьево приостановят 26 ноября

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Поезда "Аэроэкспресса" до и из аэропорта Шереметьево не будут ходить в воскресенье, 26 ноября. Движение будет приостановлено из-за ремонтных работ. 27 ноября в первой половине дня также будет отменена часть рейсов между Белорусским вокзалом и аэропортом. Об этом говорится в сообщении "Аэроэкспресса".

Изменение графика необходимо, чтобы провести соединение путей Савеловского направления с Северным терминальным комплексом аэропорта Шереметьево. В будущем это позволит на 15 минут сократить время в пути до терминалов В и С. От Белорусского вокзала добраться туда можно будет за 50 минут, а от ТПУ "Окружная" – за 35 минут.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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