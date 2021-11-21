Центральным московским диаметрам исполняется два года

Сегодня, 21 ноября, исполняется два года со дня запуска Московских центральных диаметров. В 2019 году в этот день первые поезда отправились с Белорусского вокзала по маршрутам Одинцово – Лобня и Нахабино – Подольск.

Новые железнодорожные линии соединили 57 станций. На 19 из них пассажиры могут пересесть на метро и Московское центральное кольцо. Жители столицы и Подмосковья сразу оценили преимущества диаметров. Теперь из области в город можно добраться и быстрее, и комфортнее. А в самой Москве МЦД – это хорошая альтернатива метро, особенно в часы пик. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

