Установка эскалаторов началась на строящейся станции метро "Звенигородская" в Москве

Рабочие начали устанавливать эскалаторы на строящейся станции "Звенигородская" Рублево-Архангельской линии метро, сообщил заммэра Москвы Владимир Ефимов.

Станция запроектирована с двумя вестибюлями, в каждом из которых будет находиться по три эскалатора. Оборудование произведено на заводе в Санкт-Петербурге, продукция которого используется на многих строящихся станциях московского метрополитена. Срок службы оборудования составляет 50 лет.

